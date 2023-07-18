Su kuyusunda metan gazından zehirlendiler

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Kırkaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert (54) ve ağabeyi Mustafa Sert (61), eşleriyle birlikte Kargılı Boğazı mevkiinde bulunan tarlalarına gitti. Diğerleri çalışırken tarlayı sulamak için su kuyusuna inen Mustafa Sert, biriken metan gazından zehirlenerek kendinden geçti. Durumu fark eden Ali Sert'te ağabeyini kurtarmak için kuyuya inince, gazdan bayıldı. Eşlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Mustafa Sert'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Ali Sert de kurtarılamadı.