Su parkında ölen Kardelen için bilirkişi, ’508 bin lira tazminat ödensin’ dedi



Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi tarafından 'destekten yoksun kalma tazminatı' hesaplanıp, rapor hazırlandı. Bilirkişi raporunda, Yavaş'ın öldüğünde 7 yaşında olduğuna, yaşı itibarıyla ileride göreceği eğitimin ve elde edebileceği kazancın bilinebilmesinin mümkün olmadığına bu nedenle de genel kurala uygun olarak 18 yaşını tamamlayacağı tarihten itibaren anne ve babasına destek olacağına dikkat çekildi. Raporda, net asgari ücret esas alınarak anne Ebru Fidan için 346 bin lira, baba Hüseyin Fidan için ise 162 bin lira maddi tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi. Rapor, dava dosyasına girdi. Bir çocukları daha bulunan Fidan çiftinin avukatları, aile bireyleri için ayrı ayrı toplam 400 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.



