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Giriş Tarihi: 24.2.2022

Su samuru avlanırken görüntülendi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Su samuru avlanırken görüntülendi
Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samuru, Tunceli Pülümür Vadisi'nde görüntülendi. Karda bir süre gezinen samur, daha sonra Pülümür Çayı'na dalarak gözden kaybolurken, nadir anlar doğa fotoğrafçısı Ali Ekber Din tarafından kayda alındı. Fotoğraf çekimi yaparken su samuruna denk geldiğini söyleyen Din, "Hızlı hareket ettiği için birkaç kare fotoğrafını çekebildim. Özel ve koruma altında bulunan bir canlı olduğunu biliyordum" dedi.

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Su samuru avlanırken görüntülendi
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