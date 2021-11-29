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Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:38 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:42

Su seviyesi düştü, kent susuz kaldı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Su seviyesi düştü, kent susuz kaldı

Sivas’ta kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül barajı’nda su seviyesi yüzde 4'e düştü. Bu düşüşün ardından çok sayıda mahallede saatlerce su kesintisi yaşandı.

Son yıllardaki kuraklıkla birlikte 4 Eylül Barajındaki su seviyesinin düşmesi, zorunlu su kesintilerinin yapılmasına neden oldu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, barajın dip kısmındaki suyun depolara aktarılması için yürütülen su alma platformu ve isale hattı çalışmalarını inceledi.

"SİVAS'I SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkan Bilgin "Kuraklıkla birlikte barajdaki su seviyemiz büyük ölçüde azaldı. Bu sebeple şehrin genelinde zorunlu su kesintileri yapmak durumunda kaldık. Sivas'ı susuz bırakmamak adına çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz." İfadelerine yer verdi.

"SU TASARRUFU"

Barajdaki bakım-onarım çalışmaları ve Pusat Özen Barajından su takviyesi için hazırlıklarımızı ivedi bir şekilde sürdürüyoruz diyen Bilgin, "Bu noktada hemşehrilerimize büyük görev düşüyor; o da su tasarrufu... Kesintiler süresince gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Su seviyesi düştü, kent susuz kaldı
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