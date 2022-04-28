Adana’da dehşete düşüren olay! “Su sıçrattın” diyerek öldürüldü

"BABA YETİŞ! ÖMER AĞABEYİM…"

Polis, çocuk katil zanlısı S.K. ile cinayette kullanılan bıçağı evinde saklayan M.H.K.'yi gözaltına aldı. Çocuk şube ekiplerine teslim edilen zanlılardan S.K., 'cinayet' arkadaşı M.H.K. da 'suç aletini gizlemek' suçundan tutuklandı. 6 çocuk sahibi kebapçı ustası baba Mustafa Sabuncu, "Ömer Talip, ikizi ve diğer kardeşiyle serinlemek için kanala gitmişti. Ben evdeydim, 1 saat sonra acı haber geldi. Küçük oğlum Mehmet koşarak geldi ve 'Baba yetiş! Ömer ağabeyimi bıçakladılar' dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu" diye yaşadığı acı olayı anlattı.