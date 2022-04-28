Adana’da dehşete düşüren olay! “Su sıçrattın” diyerek öldürüldü

Adana'da 13 yaşındaki Ömer Talip Sabuncu ikiziyle birlikte serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Yüzen kardeşler ile o sırada kanala giren başka bir grup çocuk arasında 'su sıçratma' konusu yüzünden kavga çıktı. 13 yaşındaki S.K. yanında bulunan bıçakla Ömer Talip Sabuncu'yu kasığından yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Katil zanlısı S.K.'nın olaydan sonra polise yakalanmamak için ekip aracı görünce buğday tarlasında gizlendiği daha sonra otostop çekerek kaçtığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.K., 'cinayet' 15 yaşındaki arkadaşı M.H.K.'ya da 'suç aletini bıçağı gizlemek' suçundan tutuklandı. İkiz kardeşini kaybeden Yunus Sabuncu, "Ömer, bıçaklandığı zaman başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Bir süre sonra 'nefes alamıyorum' dedi ve kendinden geçti" dedi.
Ömer Talip Sabuncu
KAVURUCU SICAKLAR BAŞLADI
Olay geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında meydana geldi. Sıcaktan bunalan 13 yaşındaki Ömer Talip Sabuncu, ikizi Yunus ve kardeşi Mehmet Sabuncu'yla (12), serinlemek için Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına girdi.
Baba Mustafa Sabuncu, Ömer Talib'in ikizi Yunus (sağda) ve kardeşi Mehmet Sabuncu (solda)
Bir süre yüzen Sabuncu kardeşlerin yanına gelen S.K. ile arkadaşı M.H.K.'de suya girdi. Bu sırada kanala atlayan Ömer Talib Sabuncu, S.K.'nin üzerine su sıçratınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., cebinden çıkarttığı bıçakla Ömer Talib Sabuncu'yu kasığından yaralayıp, arkadaşı H.K. ile birlikte kaçtı.
BIÇAK ATAR DAMARINI KESTİ
İkizinin ağır yaralandığını gören Yunus Sabuncu, sağlık ekibi çağırdı. 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Talip, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Ömer Talip'in naaşı, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı S.K. ile arkadaşı M.H.K.'nin yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, katil zanlısının olaydan sonra polis aracını görünce buğday tarlasına gizlendiğini daha sonra otostop çekerek durdurduğu bir gencin bisikletine bindiğini, bir süre gittikten sonra da inip yaya olarak Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine kaçtığını belirledi.
"BABA YETİŞ! ÖMER AĞABEYİM…"
Polis, çocuk katil zanlısı S.K. ile cinayette kullanılan bıçağı evinde saklayan M.H.K.'yi gözaltına aldı. Çocuk şube ekiplerine teslim edilen zanlılardan S.K., 'cinayet' arkadaşı M.H.K. da 'suç aletini gizlemek' suçundan tutuklandı. 6 çocuk sahibi kebapçı ustası baba Mustafa Sabuncu, "Ömer Talip, ikizi ve diğer kardeşiyle serinlemek için kanala gitmişti. Ben evdeydim, 1 saat sonra acı haber geldi. Küçük oğlum Mehmet koşarak geldi ve 'Baba yetiş! Ömer ağabeyimi bıçakladılar' dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu" diye yaşadığı acı olayı anlattı.