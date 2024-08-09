Su şişesindeki ‘buz’ silahtan sayıldı! Metrobüste “Çantama baktın” kavgası kaş yardırdı: Mahkemeden 9 aylık ceza





ALKOL VE UYUŞTURUCU TEDAVİSİ ŞARTIYLA SERBEST KALDI

İfade veren Damla K, "Çantasına bakmıyordum. Kendisini de tanımıyorum ve neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" diyerek şikayetçi olurken, şüpheli Tuğba G. ise kolundaki rahatsızlıktan dolayı buz dolu su taşıdığını ve çantasının çalınacağını düşündüğü için sinirlendiğini, kolunu kaldırdığında suyun çarptığını iddia etti. Sabıka geçmişinde "uyuşturucu madde kullanma" suçunu işlediği görülen şüpheli, uyuşturucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak dahil tedavi ve muayene tedbirine tabi olmak şartıyla adli kontrolle serbest kaldı.