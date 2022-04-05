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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:50

Su sızdıran komşuya maddi tazminat

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Su sızdıran komşuya maddi tazminat

Üst katta bulunan evden alttaki daireye su sızıntısı nedeniyle oluşan zararı ilişkin açılan maddi tazminat davasının kabulü Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tarafından onandı.

Bir ev sahibi, dairesine su sızdığı gerekçesiyle evinde su sızıntısı kaynaklı 5 bin 250 lira hasar oluştuğu, 666 lira tespit masrafı bulunduğu, konutunu kullanamaması nedeniyle de köye gidiş gelişte 350 lira akaryakıt bedeli ödemek zorunda kaldığı gerekçesiyle üst komşusuna maddi tazminat davası açtı. Ayrıca 4 bin lira da manevi tazminat isteminde bulunan ev sahibi, yasal faiziyle birlikte söz konusu miktarın tarafına ödenmesini talep etti.

Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek davacıya 5 bin 150 lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Maddi tazminata ilişkin diğer istemler ile manevi tazminatın ise reddine karar verildi. Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Yargıtay'a gönderildi.

MADDİ TAZMİNAT KARARI ONANDI

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onanmasını kararlaştırdı. Kararda, maddi tazminata yönelik söz konusu hasarın davalı üst komşunun tesisatından kaynaklandığı tespitine yer verilerek, yerel mahkemenin maddi tazminata ilişkin kararının yerinde olduğu aktarıldı. manevi tazminatın reddini hukuka uygun bulan Yargıtay, kişilik haklarına saldırı olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesinin hukuka uygun olduğunu kaydetti.

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Su sızdıran komşuya maddi tazminat
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