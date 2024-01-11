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Giriş Tarihi: 11.1.2024 15:24 Son Güncelleme: 11.1.2024 15:30

Su tesisatçına silahlı saldırı

Gaziantep’te evinden işe gitmek için otomobiliyle yola çıkan 2 çocuk tesisat ustası uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Su tesisatçına silahlı saldırı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen 2 çocuk babası Can Özdağlı (38) otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Can Özdağlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Su tesisatçına silahlı saldırı
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