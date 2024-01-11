Su tesisatçına silahlı saldırı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen 2 çocuk babası Can Özdağlı (38) otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Can Özdağlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.