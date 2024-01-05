Su yerine yıllardır zehir içen şehrin kaderi değişiyor

Türkiye'nin tam ortasında merkezinde 100 bin nüfusun yaşadığı Yozgat'ta yıllardır içilen sular asbestli borular yüzünden musluklara hastalık saçan zehir olarak akıyordu. Kilometrelerce uzaktan gelen su musluklarla hastalık saçan hali ile ulaşırken yıllardır ihmal edilen alt yapı nedeni ile kaçaklardan boşa akıyordu. Suyun şehre gelmesi için enerjiye ödenen milyonlarca liranın her ay boşa gitmesine neden olan bu duruma Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 'Asrın Projesi' adını verdiği çalışma ile neşter vurdu.

ASRIN PROJESİ İLE YOZGAT'IN ALT YAPISI DEĞİŞİYOR

Asrın projesi Büyük Altyapı Yenileme Çalışmaları kapsamında ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüzde 70 seviyesinin üstüne çıkan altyapı çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte şehrimiz asırlar boyu kesintisiz hizmet alacak. İçme suyunun şehre getirilmesi için her ay yaklaşık 12 milyon enerji bedeli ödeniyor.

YILLARDIR SÜRE GELEN BİR SORUN

Yıllardır ihmal edilen alt yapı sorunları nedeniyle suyun kilometrelerce uzaktan gelmesine rağmen kaçak yollarla boşa akması, hem mali kaynakların israfına neden oluyor hem de şehir sakinlerinin sağlığını tehdit ediyordu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse bu soruna son vermek için "Asrın Projesi" adını verdiği büyük bir altyapı yenileme çalışması başlattı.

ZEHİRLİ BORULAR YENİLENİYOR

Projenin bir parçası olarak, asbestli boruların yüzde 70'inin üstüne çıkan altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Bu sayede, şehir sakinleri asırlar boyunca kesintisiz temiz içme suyu hizmeti alabilecek.

İçme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üst yapı çalışmalarına hızla başlanacak. Yollar, kaldırımlar, çevre düzenlemesi ve ışıklandırmalar gibi şehir içi altyapı iyileştirmeleri de hız kesmeden devam edecek.

Başkan Celal Köse, projenin öncelikli amacının hemşehrilerinin sağlığı olduğunu vurguladı. Köse, 250 kilometrelik içme suyu isale hattının tamamını değiştiren proje ile, asbestli boruları sağlıklı düktil borularla yenileyerek şehirdeki içme suyunun kalitesini artıracağını söyledi.

KAÇAK SU VE ENERJİ İSRAFI BİTECEK O PARA HİZMETE YANSIYACAK

Ayrıca, şehirde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hattının yenilenmesiyle, şehre getirilen suyun yüzde 67'sinin kayıp kaçaktan dolayı israf edildiği sorunun da çözüme kavuşmasının hedeflendiğini vurgulayan Köse, proje sayesinde enerji bedeli olarak ödenen milyonlarca lira tasarruf edilecek ve bu kaynaklar şehir için yeni hizmetlerde kullanılacaklarını kaydetti.

Köse, açıklamasında yıpranmış altyapı nedeniyle zarar gören üst yapılar da bu yenileme çalışmaları sayesinde korunacak ve arızaların önüne geçileceğine dikkat çekti.

ASRIN PROJESİ İLE YOZGAT ÖRNEK OLUYOR

Yozgat'ın "Asrın Projesi" ile şehir sakinleri hem sağlıklı içme suyu alacaklar hem de enerji ve mali kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabilecek. Bu proje, şehrin geleceği için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve Yozgat'ın vizyonuna yakışır hizmetlerin devamını müjdeliyor.