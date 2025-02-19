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Giriş Tarihi: 19.2.2025 15:57

Şuara Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine inanmayanlara karşı oldukça sabırlı ve hoşgörülü davranmıştır. İslam’ı tebliğ ederken zorla kabul ettirmeyi reddetmiş ve insanları ikna yoluyla inanmaya davet etmiştir. Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayette, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sabırlı olması, bağışlayıcı olması ve insanlara öğüt vermesi gerektiği de vurgulanmıştır. Şuara Suresi 1-2-3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da bu konuyla ilgilidir.

Şuara Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Peygamber Efendimiz (sav.), Allah (cc.) sayesinde birtakım mucizelerin gerçekleşmesine vesile olmuştur. Bunların meydana gelmelerinin asıl amacı, peygamberlik iddialarını desteklemek ve insanların iman etmelerini sağlamaktır. Çünkü mucizeler, bir peygamberin Allah (cc.) tarafından gönderildiğini ve mesajlarının doğru olduğunu gösterir. Şuara Suresi 1-2-3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde imandan bahsettiği anlaşılır.

Şuara Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu

1. Ayet: Ta, sin, mim.

2. Ayet: Tilke ayatul kitabil mubin.

3.Ayet: Lealleke bahıun nefseke ella yekunu mu'minin.

Şuara Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı


Şuara 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı

Müşriklerin Kur'an'ın vahiy dışı bir kaynağa dayandığı iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğunu vurgulayan Şuara Suresi'nin 1-2-3. ayetin Türkçe meali ve açıklaması şu şekilde:

(1) "Tâ-sîn-mîm."

(2) "Bunlar, apaçık kitabın âyetleridir."

(3) "İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin!"

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Şuara Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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