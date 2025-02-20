Kur'an-ı Kerim, insanları doğruya çağıran ve geçmiş toplumların hatalarından ders almaları için onlara örnekler sunan ilahi bir rehberdir. Bu rehber, insanın nereden geldiğini, hangi yolu takip etmesi gerektiğini ve sonunda neyle karşılaşacağını açık bir şekilde ortaya koyar. Tarih boyunca hakikat peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılmıştır. Şuara Suresi 103-104-105. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakikatin peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırıldığını hatırlatır.

Şuara Suresi 103-104-105. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 103-104-105. Ayet Okunuşu

103. Ayet: İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

103. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

103. Ayet: Kezzebet kavmü nuhınil murselın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 103-104-105. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

103. Ayet: Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.

103. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.

103. Ayet: Nûh'un kavmi de Peygamberleri yalanladı.