Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 109-110-111. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 11:54 Son Güncelleme: 20.2.2025 11:55

Şuara Suresi 109-110-111. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan, zamanın içinde akıp giden bir varlıktır. Ancak, bu akış içerisinde her birey kendisine bir yön belirlemek zorundadır. Kimileri dünya nimetlerine kapılıp hakikati göz ardı ederken, kimileri ise daha büyük bir anlam arayışı içinde olur. Yaşamın getirdiği bu ikilemler, insana verilen en büyük ve zor imtihanlardan biridir. Şuara Suresi 109-110-111. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde yaşamın getirdiği bu ikilemlere rastlanma imkânı vardır.

Şuara Suresi 109-110-111. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Tarih boyunca insanlar, kendilerine yol gösterecek rehberler aramış ve Allah, bu ihtiyaca cevap olarak peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler, insanları hakikate davet etmiş, ancak çoğu zaman büyük bir dirençle karşılaşmışlardır. Onların mücadelesi yalnızca bir grup insanla sınırlı kalmamış, aksine insanlığın tüm dönemleri için bir ders niteliği taşımıştır. Şuara Suresi 109-110-111. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde insanlar bu dersleri çıkarabilmektedir.

Şuara Suresi 109-110-111. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 109-110-111. Ayet Okunuşu

109. Ayet: Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

110. Ayet: Fettekullahe ve etıy'un

111. Ayet: Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 109-110-111. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

109. Ayet: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."

110. Ayet: "O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!"

111. Ayet: Dediler ki: "Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız."

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Şuara Suresi 109-110-111. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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