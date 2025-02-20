Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 11:57

Şuara Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Her toplum insanların değerlerini, sahip oldukları maddi varlıklara, mevkilerine ya da toplum içindeki statülerine göre belirlemiştir. Bu ayrım, tarih boyunca hakikatin önündeki büyük engellerden biri olmuştur. İnsanlar, kendilerini üstün görmek için başkalarını küçümsemiş, sosyal sınıflarına göre insanları yargılamış ve hakikati yalnızca belirli bir kesimin hakkı gibi görmüşlerdir. Şuara Suresi 112-113-114. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu davranışlardan insanların uzak durmasını öğütler.

Şuara Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, yanlış algıları yıkmak için sayısız örnek sunar. Peygamberler, toplumlarında en alçakgönüllü, en sade ve en samimi insanlara yönelmiş; onların içinden hakikati kabul edenlerle birlikte yollarına devam etmişlerdir. Ancak çoğu zaman bu, toplumun önde gelenleri tarafından alay ve küçümsemeyle karşılanmıştır. Şuara Suresi 112-113-114. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı inkârcıların hakikati küçümseyerek yanlış bir tavır sergilediklerini ve bunun onları zarara uğrattığını anlatır.

Şuara Suresi 112-113-114. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu

112. Ayet: Kale vema ılmı bima kanu ya'melun

113. Ayet: İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş'urun

114. Ayet: Ve ma ene bi taridil mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 112-113-114. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

112. Ayet: Nûh şöyle dedi: "Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?"

113. Ayet: "Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!"

114. Ayet: "Ben inananları kovacak değilim."

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Şuara Suresi 112-113-114. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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