Peygamberlerin hayatları, sabır ve tevekkülün en büyük örnekleriyle doludur. Onlar, karşılaştıkları zorluklar karşısında yalnızca kendi güçlerine değil, Allah'a olan sarsılmaz güvenlerine dayanarak yollarına devam etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de, peygamberlerin yaşadığı zorluklar, Allah'a olan yakarışları ve bu dualara verilen ilahi cevaplar birçok surede detaylı şekilde anlatılır. Şuara Suresi 118-119-120. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde bu detaylı anlatıma rastlamak mümkündür.

Şuara Suresi 118-119-120. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 118-119-120. Ayet Okunuşu

118. Ayet: Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü'minın

119. Ayet: Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun

120. Ayet: Sümme ağrakna ba'dül bakıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 118-119-120. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

118. Ayet: "Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü'minleri kurtar."

119. Ayet: Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık.

120. Ayet: Sonra da geride kalanları suda boğduk.