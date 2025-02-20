Kur'an-ı Kerim, insanların yaptığı seçimleri ve sonuçlarını anlatan kıssalarla doludur. Geçmiş kavimlerin yaşadıkları, bugünün insanına birer işaret olarak sunulmuştur. Bu işaretlerden biri de Hz. Nuh'un (a.s.) kavmiyle olan mücadelesidir. Yıllar süren daveti ve sonunda gerçekleşen büyük felaket, Allah'ın adaletinin açık bir göstergesidir. Şuara Suresi 121-122-123. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı inkârcıların uyarılara kulak tıkamalarının nasıl bir felaketle sonuçlandığını gösterir.

Şuara Suresi 121-122-123. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 121-122-123. Ayet Okunuşu

121. Ayet: İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

122. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

123. Ayet: Kezzebet adünil murselın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 121-122-123. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

121. Ayet: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

122. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.

123. Ayet: Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.