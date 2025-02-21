Dinimize göre uzun binalar inşa etmek veyahut anıt dikmek, doğrudan günah olarak kabul edilmeyen eylemlerdir. Ancak, İslam'da kibir, gösteriş ve israf kınanır. Burada önemli olan yapılan işin amacıdır. Sadece gösteriş yapmak için veya kibir nedeniyle inşa ediliyorsa bu durum dini açıdan hoş değildir. Bu konuyu ele aldığı için Şuara Suresi 127-128-129. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı mutlaka okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Şuara Suresi 127-128-129. Ayet Okunuşu

Şuara Suresi'ni düzenli olarak okuyan kişi, insanlar arasında saygınlık kazanır ve sevginin artmasına vesile olur. Bunun için doğru bir şekilde okumak gerekir. Şuara Suresi ile birlikte Kur'an'daki tüm ayetler, Allah'ın (cc.) kelamı olduğundan dolayı doğru telaffuz etmek oldukça önemlidir. Şuara Suresi'nin 127-128-129. ayetinin okunuşu ise şöyle gösterilir:

127. Ayet: Ve ma es'elukum aleyhi min ecr, in ecriye illa ala rabbil alemin.

128. Ayet: E tebnune bi kulli riın ayeten ta'besun.

129. Ayet: Ve tettehızune mesania leallekum tahludun.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 127-128-129. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 127-128-129. Ayet Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 127-128-129. ayetinin Türkçe meali ve tefsiri şu şekilde açıklanabilir:

(127) "Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir."

(128) "Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz?"

(129) "Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız?"

Bu ayetler, Hz. Hûd'un (as.) kavmine yaptığı tebliği içermektedir. Hz. Hûd (as.), kavmini Allah Teâlâ'ya karşı duyarlı olmaya ve kendisine itaat etmeye çağırmaktadır. Ayrıca, sahip oldukları nimetleri hatırlatarak onları azgınlık ve kötülüklerden vazgeçmeye davet etmektedir.