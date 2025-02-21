Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların hatalarından ders alınmasını öğütleyen bir kitaptır. Şuara Suresi'nin bu ayetleri, kendilerini üstün gören ve sahip oldukları refahla gururlanan Âd kavminin akıbetini gözler önüne serer. Onlar, kendilerine gönderilen peygamberin uyarılarını küçümsemiş ve kendi yollarının en doğrusu olduğuna inanmışlardır. Şuara Suresi 136-137-138. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın kibir ve gurura kapılmasının, hakikati görmesini nasıl engellediğini gösterir.

Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Arapça Yazılışı

136. Ayet:

137-138. Ayet:

Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Okunuşu

136. Ayet: Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn

137. Ayet: İn haza illa hulükul evvelın

138. Ayet: Ve ma nahnü bi müazzebın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

136. Ayet: Dediler ki: "Sen ister öğüt ver ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir."

137. Ayet: "Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir."

138. Ayet: "Biz azaba uğratılacak da değiliz."