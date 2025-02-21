Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 21.2.2025 10:16

Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Her toplum, kendisini bir şekilde tanımlar ve sahip olduğu değerleri kutsal sayar. Kimi güç ve iktidarla, kimi kültürel mirasla, kimi ise ekonomik refahıyla övünür. Ancak bir toplumun gerçek anlamda güçlü olup olmadığı, sadece sahip oldukları maddi imkânlarla ölçülemez. O toplumun adalet, merhamet ve hakikate bağlılığı, onun kalıcılığını belirleyen en önemli unsurlardır. Şuara Suresi 136-137-138. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde maddiyatın önemsizliği ve maneviyatın önemi vurgulanır.

Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların hatalarından ders alınmasını öğütleyen bir kitaptır. Şuara Suresi'nin bu ayetleri, kendilerini üstün gören ve sahip oldukları refahla gururlanan Âd kavminin akıbetini gözler önüne serer. Onlar, kendilerine gönderilen peygamberin uyarılarını küçümsemiş ve kendi yollarının en doğrusu olduğuna inanmışlardır. Şuara Suresi 136-137-138. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın kibir ve gurura kapılmasının, hakikati görmesini nasıl engellediğini gösterir.

Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Arapça Yazılışı

136. Ayet:

137-138. Ayet:

Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Okunuşu

136. Ayet: Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn

137. Ayet: İn haza illa hulükul evvelın

138. Ayet: Ve ma nahnü bi müazzebın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

136. Ayet: Dediler ki: "Sen ister öğüt ver ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir."

137. Ayet: "Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir."

138. Ayet: "Biz azaba uğratılacak da değiliz."

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Şuara Suresi 136-137-138. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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