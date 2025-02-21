Kur'an-ı Kerim, geçmiş kavimlerin hatalarını insanlığa ders olarak sunar. Şuara Suresi'nin bu ayetleri, Âd kavminin nasıl bir helake sürüklendiğini gözler önüne serer. Onlar, Allah'ın verdiği nimetleri doğru kullanmamış, kendilerine yapılan uyarıları küçümsemiş ve sonunda kaçınılmaz bir sonla yüzleşmişlerdir. Şuara Suresi 139-140-141. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı yalnızca geçmişte yaşanmış bir olayın anlatımı değil, aynı zamanda günümüz insanına ve toplumlarına da önemli bir uyarıdır.

Şuara Suresi 139-140-141. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 139-140-141. Ayet Okunuşu

139. Ayet: Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

140. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

141. Ayet: Kezzebet semudül murselın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 139-140-141. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

139. Ayet: Böylece onlar Hûd'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

140. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

141. Ayet: Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı.