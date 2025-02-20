Firavun, Mısır'ın geleneksel çok tanrılı inancına sahipti ve Eski Mısır dininde çeşitli tanrılara ibadet edilirdi. Firavun ise kendisini bu tanrıların bir temsilcisi veya yarı-tanrı olarak görürdü. Hz. Musa'ya (as.) inanmasının başlıca nedeni de aslında budur. Kendi gücünü tehdit ettiği için Firavun, tek tanrı inancını kabul etmek istememiştir. Şuara Suresi 16-17-18 ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise onun Hz.Musa'yı ikna etmeye çalışmasından bahseder.

Şuara Suresi 16-17-18. Ayet Okunuşu

Şuara Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 26. suresidir ve pek çok önemli konuyu ele alır. Allah'ın (cc.) varlığı, birliği ve kudreti vurgulanır. İman edenlerle inkar edenlerin karşılaştırılması yapılır ve inkarcıların akıbetleri üzerinde durulur. Şuara Suresi 16-17-18. ayet okunuşu ise şu şekilde sıralanabilir:

16.Ayet: Fe'tiyâ fir'avne fe kûlâ innâ resûlu rabbil âlemîn(âlemîne).

17.Ayet: En ersil meanâ benî isrâîl(isrâîle).

18.Ayet: Kâle e lem nurabbike fînâ velîden ve lebiste fînâ min umurike sinîn(sinîne).

Şuara Suresi 16-17-18. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi'nde anlatılan peygamber kıssaları, Müslümanların örnek alması ve ders çıkarması açısından önemlidir. Bu anlamda, muhakkak Türkçe meali ile tefsiri okunmalı ve üzerine düşünülmelidir. Şuara Suresi 16-17-18. ayetin Arapça yazılışı ise şöyle ifade edilebilir:





Şuara Suresi 16-17-18. Ayet Türkçe Anlamı

(16-17) "Firavun'a gidin ve deyin ki: "Gerçekten biz, İsrâiloğulları'nı bizimle beraber göndermen için âlemlerin rabbinin elçisiyiz."

(18) "(Makamına vardıklarında Mûsâ'ya) Firavun şöyle dedi: "Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?"