Firavun, Mısır'ın geleneksel çok tanrılı inancına sahipti ve Eski Mısır dininde çeşitli tanrılara ibadet edilirdi. Firavun ise kendisini bu tanrıların bir temsilcisi veya yarı-tanrı olarak görürdü. Hz. Musa'ya (as.) inanmasının başlıca nedeni de aslında budur. Kendi gücünü tehdit ettiği için Firavun, tek tanrı inancını kabul etmek istememiştir. Şuara Suresi 16-17-18 ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise onun Hz.Musa'yı ikna etmeye çalışmasından bahseder.
Şuara Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 26. suresidir ve pek çok önemli konuyu ele alır. Allah'ın (cc.) varlığı, birliği ve kudreti vurgulanır. İman edenlerle inkar edenlerin karşılaştırılması yapılır ve inkarcıların akıbetleri üzerinde durulur. Şuara Suresi 16-17-18. ayet okunuşu ise şu şekilde sıralanabilir:
16.Ayet: Fe'tiyâ fir'avne fe kûlâ innâ resûlu rabbil âlemîn(âlemîne).
17.Ayet: En ersil meanâ benî isrâîl(isrâîle).
18.Ayet: Kâle e lem nurabbike fînâ velîden ve lebiste fînâ min umurike sinîn(sinîne).
Şuara Suresi'nde anlatılan peygamber kıssaları, Müslümanların örnek alması ve ders çıkarması açısından önemlidir. Bu anlamda, muhakkak Türkçe meali ile tefsiri okunmalı ve üzerine düşünülmelidir. Şuara Suresi 16-17-18. ayetin Arapça yazılışı ise şöyle ifade edilebilir:
(16-17) "Firavun'a gidin ve deyin ki: "Gerçekten biz, İsrâiloğulları'nı bizimle beraber göndermen için âlemlerin rabbinin elçisiyiz."
(18) "(Makamına vardıklarında Mûsâ'ya) Firavun şöyle dedi: "Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi?"