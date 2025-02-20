Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 163-164-165-166. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 15:18

Şuara Suresi 163-164-165-166. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan, hayatı boyunca birçok seçim yapmak zorunda kalır. Doğru ile yanlış arasındaki bu seçimler, yalnızca bireyin kendi hayatını değil, içinde bulunduğu toplumu da şekillendirir. Zaman içerisinde bazı toplumlar, etik değerleri ve adalet anlayışını koruyarak yükselirken, bazıları ise içlerindeki ahlaki çöküntü ve yozlaşma nedeniyle yıkılıp gitmiştir. Şuara Suresi 163-164-165-166. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı toplumların başına gelen bir olayı insanlara ders niteliğinde anlatmaktadır.

Şuara Suresi 163-164-165-166. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, insanlara doğru yolu gösteren ilahi bir rehberdir. Bu ayetler, insanlara, ahlaki çöküşün sonuçlarını hatırlatır ve hakikate sırt çeviren toplumların nasıl bir akıbetle karşılaşacağını gösterir. İnsan, bu dünyada yaptığı seçimlerle ya kurtuluşa erecek ya da helak olan toplumların yolunu takip ederek büyük bir kayba uğrayacaktır. Şuara Suresi 163-164-165-166. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanlar zarar görmesin diye öğretici bilgilere sahiptir.

Şuara Suresi 163-164-165-166. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 163-164-165-166. Ayet Okunuşu

163. Ayet: Fettekullahe ve etıy'un

164. Ayet: Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

165. Ayet: E te'tunez zükrane minel alemın

166. Ayet: Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun

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Şuara Suresi 163-164-165-166. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

163. Ayet: "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

164. Ayet: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."

165-166. Ayet: "Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz."

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