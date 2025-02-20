Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 14:33

Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan hayatında bazı anlar vardır ki, doğru ile yanlış arasındaki çizgi daha da belirgin hâle gelir. Kararlar bir insanın kim olduğunu, neye değer verdiğini ve hangi yolu takip ettiğini gösteren işaretler hâline gelir. Gerçekle yüzleştiğinde, kişi ya hakikatin yanında yer alarak onurlu bir duruş sergiler ya da inkârı seçerek kendisini büyük bir felaketin içine sürükler. Şuara Suresi 170-171-172. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde insanların sürüklendiği bu felaketi görmek mümkündür.

Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar, sadece geçmişin olaylarını aktaran hikâyeler değildir; bunlar, her dönemde insanlığa ışık tutan, dersler çıkarılması gereken gerçeklerdir. Şuara Suresi, birçok kavmin yaptıkları hatalar ve bu hataların sonucunda yaşadıkları felaketlerle ilgili önemli bilgiler sunar. Bu surede Hz. Lût'un (a.s.) kavmi de ele alınır. Şuara Suresi 170-171-172. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı toplumların işledikleri günahların karşılıksız kalmayacağını hatırlatır.

Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Okunuşu

170. Ayet: Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

171. Ayet: İlla acuzen fil ğabirın

172. Ayet: Sümme demmernel aharın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

170-171. Ayet: Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık.

172. Ayet: Sonra diğerlerini helâk ettik.

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Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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