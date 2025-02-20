Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar, sadece geçmişin olaylarını aktaran hikâyeler değildir; bunlar, her dönemde insanlığa ışık tutan, dersler çıkarılması gereken gerçeklerdir. Şuara Suresi, birçok kavmin yaptıkları hatalar ve bu hataların sonucunda yaşadıkları felaketlerle ilgili önemli bilgiler sunar. Bu surede Hz. Lût'un (a.s.) kavmi de ele alınır. Şuara Suresi 170-171-172. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı toplumların işledikleri günahların karşılıksız kalmayacağını hatırlatır.

Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Okunuşu

170. Ayet: Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

171. Ayet: İlla acuzen fil ğabirın

172. Ayet: Sümme demmernel aharın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 170-171-172. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

170-171. Ayet: Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık.

172. Ayet: Sonra diğerlerini helâk ettik.