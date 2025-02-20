Kutsal kitaplarda aktarılan kıssalar, yalnızca geçmişte yaşanmış olayları anlatmak için değil, gelecekte benzer hatalara düşmemek için insanlara birer ibret kaynağı olarak sunulmuştur. Şuara Suresi, peygamberlerin uyarılarını dinlemeyen ve hakikati reddeden toplumların nasıl bir sonla karşılaştığını anlatan önemli surelerden biridir. Şuara Suresi 173-174-175. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakikati reddeden toplumların ilahi adalet karşısında nasıl bir sonla karşılaştığını anlatır.

Şuara Suresi 173-174-175. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 173-174-175. Ayet Okunuşu

173. Ayet: Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın

174. Ayet: İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

175. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 173-174-175. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

173. Ayet: Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. (Başlarına gelecekler konusunda) uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi!

174. Ayet: Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

175. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.