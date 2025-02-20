Kur'an-ı Kerim, yalnızca bireysel hatalardan değil, toplumsal yozlaşmalardan da söz eden bir kitaptır. Şuara Suresi, peygamberlerin mücadeleleri aracılığıyla toplumsal düzenin bozulmasını ve hakikatin nasıl reddedildiğini anlatan önemli bir suredir. Bu surede, Hz. Şuayb'ın (a.s.) kavmi olan Eyke halkı ele alınmaktadır. Şuara Suresi 176-177-178. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı peygamberlerin halklarını büyük bir sabırla uyardığını ancak inkârcıların bu çağrılara kulak tıkadığını vurgular.

Şuara Suresi 176-177-178. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 176-177-178. Ayet Okunuşu

176. Ayet: Kezzebe ashabül eyketil murselın

177. Ayet: İz kale lehüm şüaybün ela tettekun

178. Ayet: İnnı leküm rasulün emın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 176-177-178. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

176. Ayet: Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.

177. Ayet: Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"

178. Ayet: "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."