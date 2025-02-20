Kur'an-ı Kerim, bu kavimlerin yaşadıkları süreçleri anlatan kıssalarla insanlara dersler sunar. Şuara Suresi, peygamberlerin davetlerini ve bu davetlere gösterilen tepkileri detaylı bir şekilde ele alan surelerden biridir. Bu surede, Hz. Şuayb'ın (a.s.) gönderildiği Eyke halkının adaletten ve dürüstlükten uzaklaşarak nasıl yanlış yola saptığı anlatılır. Şuara Suresi 179-180-181. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanların birbirlerine karşı dürüst ve adaletli olmaları gerektiğini hatırlatır.

Şuara Suresi 179-180-181. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 179-180-181. Ayet Okunuşu

179. Ayet: Fettekullahe ve etıy'un

180. Ayet: Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

181. Ayet: Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 179-180-181. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

179. Ayet: Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

180. Ayet: "Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."

181. Ayet: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın.