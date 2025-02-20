Kur'an-ı Kerim, insanları bu tehlikelere karşı uyararak geçmişte helak olan toplumların hikâyelerini anlatır. Şuara Suresi, hakikate sırt çevirenlerin karşılaştıkları sonu detaylı bir şekilde gözler önüne serer. Bu sure, yalnızca geçmişe yönelik bir anlatım sunmaz; aynı zamanda her çağın insanına hitap eden evrensel bir uyarı niteliği taşır. Şuara Suresi 182-183-184. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde bu evrensel uyarı niteliğindeki mesajlar açıkça görülür.

Şuara Suresi 182-183-184. Ayet Arapça Yazılışı

182-183. Ayet:

184. Ayet:

Şuara Suresi 182-183-184. Ayet Okunuşu

182. Ayet: Vezinu bil kıstasil müstekıym

183. Ayet: Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdı müsidın

184. Ayet: Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 182-183-184. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

182. Ayet: "Doğru terazi ile tartın."

183. Ayet: "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."

184. Ayet: "Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının."