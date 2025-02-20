Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 188-189-190. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 15:37

Şuara Suresi 188-189-190. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Bazı insanlar, hakikatin apaçık ortada olmasına rağmen ona sırt çevirmeyi tercih eder. Gerçekleri kabul etmek, sorumluluk almayı gerektirir ve çoğu zaman birey, konfor alanından çıkmak istemediği için inkâr yolunu seçer. Ancak bu, hakikati ortadan kaldırmaz; aksine, onu reddeden kişiyi zamanla daha büyük bir çıkmazın içine sürükler. Şuara Suresi 188-189-190. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde insanlar bu çıkmaza girmesin diye tavsiyeler verilmektedir.

Şuara Suresi 188-189-190. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, geçmişte yaşanmış ibretlik olayları anlatırken, aynı zamanda bugünün insanına da seslenir. Şuara Suresi, birçok peygamberin kendi kavimleriyle olan mücadelesini gözler önüne seren surelerden biridir. Bu surede anlatılan kıssalar, yalnızca tarihî bilgiler değildir; her biri, insanlığın gelecekte karşılaşabileceği durumlara ışık tutan evrensel dersler içerir. Şuara Suresi 188-189-190. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu insanların ders çıkarabileceği birçok anlama sahiptir.

Şuara Suresi 188-189-190. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 188-189-190. Ayet Okunuşu

188. Ayet: Kale rabbı a'lemü bi ma ta'melun

189. Ayet: Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym

190. Ayet: İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 188-189-190. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

188. Ayet: Şuayb, "Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir" dedi.

189. Ayet: Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi.

190. Ayet: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

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Şuara Suresi 188-189-190. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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