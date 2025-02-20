Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin yaşamlarına dair anlatımlarıyla insanlara büyük dersler sunar. Bu anlatımlardan biri de Hz. Musa'nın (a.s.) hayatıdır. Hz. Musa, çocukluğundan itibaren Firavun'un sarayında büyümüş, ancak ilahi bir hikmetle Firavun'un zulmüne karşı bir peygamber olarak gönderilmiştir. Onun hayatı, sınavlarla ve en önemlisi Allah'ın rahmetiyle doludur. Şuara Suresi 19-20-21. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Allah'ın peygamberlerini en zor şartlarda bile desteklediğini gösterir.

Şuara Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 19. Ayet:

Şuara Suresi 20-21. Ayet:

Şuara Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

19. Ayet: Ve fealte fa'letekelletı fealte ve ente minel kafirın

20. Ayet: Kale fealtüha izev ve ene mined dallın

21. Ayet: Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

19. Ayet: "(Böyle iken) sen o yaptığın işi yaptın (adam öldürdün). Sen nankörlerdensin."

20. Ayet: Mûsâ şöyle dedi: "Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir halde iken (istemeyerek) yaptım."

21. Ayet: "Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı."