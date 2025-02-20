Kur'an-ı Kerim, insana doğru yolu gösteren ilahi bir rehber olarak indirilmiştir. Onun kaynağı, insanlar ya da herhangi bir beşeri fikir değil, doğrudan Allah'tır. Şuara Suresi, inkârcıların karşılaştıkları sonları anlatırken, aynı zamanda Kur'an'ın ilahi menşeini de açık bir şekilde ortaya koyar. Şuara Suresi 193-194-195. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Kur'an'ın Cebrail (a.s.) tarafından peygambere getirildiğini ve onun vahiy yoluyla aktarıldığını anlatır.

Şuara Suresi 193-194-195. Ayet Arapça Yazılışı

193-194. Ayet:

195. Ayet:

Şuara Suresi 193-194-195. Ayet Okunuşu

193. Ayet: Nezele bihir ruhul emın

194. Ayet: Ala kalbike li tekune minel münzirın

195. Ayet: Bi lisanin arabiyyim mübın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 193-194-195. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

193-195. Ayet: Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.