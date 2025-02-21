Kur'an-ı Kerim, insanı bu hakikatle buluşturmak için gönderilmiş ilahi bir rehberdir. O, yeni ortaya atılmış bir fikir değil, daha önce gelen ilahi kitapların da müjdelediği, önceki peygamberlerin de doğruladığı bir mesajdır. Şuara Suresi 196-197. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Kur'an'ın sadece Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilmiş bağımsız bir mesaj olmadığını, önceki kutsal kitaplarda da onun varlığına işaret edildiğini ve kendisine ilim verilen kişilerin bu gerçeği bildiğini açıkça ortaya koyar.
196. Ayet: Ve innehu lefı zübüril evvelın
197. Ayet: E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
196. Ayet: Şüphesiz bu (Kur'an'ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı.
197. Ayet: İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?