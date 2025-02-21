Kur'an-ı Kerim, insanı bu hakikatle buluşturmak için gönderilmiş ilahi bir rehberdir. O, yeni ortaya atılmış bir fikir değil, daha önce gelen ilahi kitapların da müjdelediği, önceki peygamberlerin de doğruladığı bir mesajdır. Şuara Suresi 196-197. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Kur'an'ın sadece Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilmiş bağımsız bir mesaj olmadığını, önceki kutsal kitaplarda da onun varlığına işaret edildiğini ve kendisine ilim verilen kişilerin bu gerçeği bildiğini açıkça ortaya koyar.

Şuara Suresi 196-197. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 196-197. Ayet Okunuşu

196. Ayet: Ve innehu lefı zübüril evvelın

197. Ayet: E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü benı israıl

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 196-197. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

196. Ayet: Şüphesiz bu (Kur'an'ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı.

197. Ayet: İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?