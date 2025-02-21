Kur'an-ı Kerim'de insanların kendilerine verilen süre boyunca uyarıldıkları anlatılır. Şuara Suresi'nin ayetleri, insanın kendisine verilen mühlet içinde nasıl bir tavır sergilediğine dikkat çeker. Bu ayetlerde, inkârcıların aslında Allah'ın rahmetiyle bir süre yaşadıkları, ancak bunun onları aldatmaması gerektiği vurgulanır. Şuara Suresi 204-205-206. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı inkârcıların dünyada elde ettikleri refahın onları aldatmaması gerektiğini hatırlatır.

Şuara Suresi 204-205-206. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 204-205-206. Ayet Okunuşu

204. Ayet: E fe bi azabina yesta'cilun

205. Ayet: E feraeyte im metta'nahüm sinın

206. Ayet: Sümme caehüm ma kun yuadun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 204-205-206. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

204. Ayet: Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?

205. Ayet: Ey Muhammed! Ne dersin; biz onları yıllarca (dünya nimetlerinden) yararlandırsak,

206. Ayet: Sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, (halleri nice olurdu?)