Kur'an-ı Kerim, insanın kendisine verilen fırsatları nasıl değerlendirdiğini sorgulatan bir kitaptır. Şuara Suresi'nde, geçmiş toplumların nasıl uyarıldığını ve sonunda nasıl bir sonla karşılaştıklarını anlatan pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, insanların hakikate sırt çevirdiğinde, ellerindeki hiçbir şeyin onları kurtaramayacağını gösterir. Şuara Suresi 207-208-209. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile hakikate sırt çeviren insanların başına gelenler gözler önüne serilir.

Şuara Suresi 207-208-209. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 207-208-209. Ayet Okunuşu

207. Ayet: Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun

208. Ayet: Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun

209. Ayet: Zikra ve ma künna zalimın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 207-208-209. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

207. Ayet: (Dünyada) yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.

208. Ayet: Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.

209. Ayet: Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.