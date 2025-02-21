Kur'an-ı Kerim, hakikatin en saf haliyle insanlara ulaşan ilahi bir kelamdır. Onun kaynağı hakkında şüpheye düşenler olmuş, hatta zaman zaman onu insan uydurması olarak görmeye çalışanlar çıkmıştır. Ancak bu ayetler, Kur'an'ın kaynağı hakkında hiçbir şüpheye yer olmadığını, onun Allah tarafından indirildiğini ve hiçbir şekilde şeytanların ona müdahale edemediğini vurgular. Şuara Suresi 210-211-212. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde Kur'an'ın doğruluğu net bir şekilde kanıtlanır.

Şuara Suresi 210-211-212. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 210-211-212. Ayet Okunuşu

210. Ayet: Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn

211. Ayet: Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy'un

212. Ayet: İnnehüm anis sem'ı le ma'zulun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 210-211-212. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

210-211. Ayet: Onu (ilâhî öğüdü) şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir, zaten buna güçleri de yetmez.

212. Ayet: Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır.