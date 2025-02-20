Şuara Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi Kur'an-ı Kerim'de iman edenler ile inkârcılar arasındaki mücadeleyi anlatan surelerden biridir. Musa, İbrahim, Nuh, Hûd, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları aracılığıyla Allah'ın vahyinin doğruluğu vurgulayan bu sure Müslümanların imanlarının sağlamlaşmasına ve Allah'ın kudretini kavramalarına vesile olmaktadır. Şuara Suresi 28-29-30. ayet okunuşu ve Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Allah'ın yaratma gücüne odaklanmaktadır.

Şuara Suresi 28-29-30. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu

28.Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kılun

29.Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec'alenneke minel mescunın

30.Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 28-29-30. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Şuara Suresi'nin 28, 29 ve 30. ayetlerinde Hz. Musa'nın Firavun'a verdiği cevap ve Allah'ın yaratma kudretine yapılan vurgu dikkat çekmektedir:

28. Ayet: Mûsâ, "O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir" dedi.

29. Ayet: Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim."

30. Ayet: Mûsâ, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi.