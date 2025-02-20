Şuara Suresi, peygamberlerin mücadelelerini ve ilahi mesajın değişmez hakikatini anlatan kıssalarla doludur. Surede özellikle Hz. Musa'nın (a.s.) Firavun'a karşı verdiği mücadele önemli bir yer tutar. Firavun ve halkı, Hz. Musa'nın getirdiği mesajları inkâr etmiş, ancak kendilerine sunulan açık mucizelere rağmen kibirlerinden vazgeçmemişlerdir. Şuara Suresi 31-32-33. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakikate karşı direnenlerin sonunda hüsrana uğrayacağını ifade eder.

Şuara Suresi 31-32-33. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

31. Ayet: Kale fe'ti bihı in künte mines sadikıyn

32. Ayet:.Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübın

32. Ayet: Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 31-32-33. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

31. Ayet: Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu," dedi.

32. Ayet: Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de ne görsünler asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.

33. Ayet: Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.