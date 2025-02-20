Şuara Suresi'nin 68-69-70. ayetleri ayrıca, Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesine vurgu yaparak onun kıssasına giriş yapılmaktadır. Şuara Suresi genel olarak, peygamberlerin tebliğ mücadelesini ve Allah'ın kudretini ele alan, insanlara tevhid inancını aşılayan önemli bir suredir. Bu sure, Allah'a güvenmenin, iman etmenin ve geçmiş kavimlerin hatalarından ders almanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Şuara Suresi 68-69-70. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da kısaca bu konulara değinmektedir.

Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Okunuşu

68. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

69. Ayet: Vetlü aleyhim nebee ibrahım

70. Ayet: İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

68. Ayet: Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.

69. Ayet: Onlara İbrâhim'in öyküsünü de anlat.

70. Ayet: Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" diye sormuştu.