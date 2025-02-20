Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 11:18

Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi, geçmiş kavimlerin kıssalarını ele almaktadır. Sure, Kur’an’ın Allah tarafından indirildiğini ve peygamberlerin insanları hakka davet ettiğini vurgulayarak başlar. Ayrıca Hz. Musa’nın Firavun’a gönderilişi, Firavun’un büyücüleriyle mücadelesi ve sonunda Firavun’un helak edilmesi anlatılır. Şuara Suresi 68-69-70. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere insanların çoğunun iman etmediğini, ancak Allah’ın hem mutlak güç sahibi hem de sonsuz merhamet sahibi olduğu anlatmaktadır.

Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 68-69-70. ayetleri ayrıca, Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesine vurgu yaparak onun kıssasına giriş yapılmaktadır. Şuara Suresi genel olarak, peygamberlerin tebliğ mücadelesini ve Allah'ın kudretini ele alan, insanlara tevhid inancını aşılayan önemli bir suredir. Bu sure, Allah'a güvenmenin, iman etmenin ve geçmiş kavimlerin hatalarından ders almanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Şuara Suresi 68-69-70. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da kısaca bu konulara değinmektedir.

Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Okunuşu

68. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
69. Ayet: Vetlü aleyhim nebee ibrahım
70. Ayet: İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

68. Ayet: Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.

69. Ayet: Onlara İbrâhim'in öyküsünü de anlat.

70. Ayet: Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" diye sormuştu.

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Şuara Suresi 68-69-70. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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