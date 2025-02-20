Şuara Suresi'nin 68-69-70. ayetleri ayrıca, Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesine vurgu yaparak onun kıssasına giriş yapılmaktadır. Şuara Suresi genel olarak, peygamberlerin tebliğ mücadelesini ve Allah'ın kudretini ele alan, insanlara tevhid inancını aşılayan önemli bir suredir. Bu sure, Allah'a güvenmenin, iman etmenin ve geçmiş kavimlerin hatalarından ders almanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Şuara Suresi 68-69-70. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da kısaca bu konulara değinmektedir.
68. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym
69. Ayet: Vetlü aleyhim nebee ibrahım
70. Ayet: İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta'büdun
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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68. Ayet: Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.
69. Ayet: Onlara İbrâhim'in öyküsünü de anlat.
70. Ayet: Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" diye sormuştu.