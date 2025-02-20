Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 11:26

Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi, Mekke döneminde indirilmiş olup 227 ayetten oluşmaktadır. Sure, peygamberlerin tebliğ mücadeleleri, geçmiş kavimlerin akıbetleri ve Allah’ın kudretine dair öğütler içermektedir. Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut ve Hz. Şuayb’ın kavimleri ile olan mücadeleleri anlatılır. Şuara Suresi 71-72-73. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere Hz. İbrahim’in, kavmine putlara tapmanın mantıksızlığını sorgulatmasından bahseder.

Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 71-72-73. ayetleri, insanlara akıl yoluyla düşünmeyi, sorgulamayı ve Allah'ın birliğine inanmayı öğretmektedir. Hz. İbrahim (a.s), kavmine putlara tapmanın yanlış olduğunu, çünkü putların ne kendilerini işitebileceğini ne de onlara bir fayda verebileceğini anlatmaya çalışmıştır. Ancak, kavmi bu uyarılara kulak asmamış ve putlara tapmaya devam etmiştir. Şuara Suresi 71-72-73. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca bu konulara değinmektedir.

Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Okunuşu

71. Ayet: Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın
72. Ayet: Kale hel yesmeuneküm iz ted'un
73. Ayet: Ev yenfeuneküm ev yedurrun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

71. Ayet: Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz" diye cevap verdiler.

72. Ayet: İbrâhim, "Peki ama, dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı?

73. Ayet: Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?"

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Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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