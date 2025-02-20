Şuara Suresi'nin 71-72-73. ayetleri, insanlara akıl yoluyla düşünmeyi, sorgulamayı ve Allah'ın birliğine inanmayı öğretmektedir. Hz. İbrahim (a.s), kavmine putlara tapmanın yanlış olduğunu, çünkü putların ne kendilerini işitebileceğini ne de onlara bir fayda verebileceğini anlatmaya çalışmıştır. Ancak, kavmi bu uyarılara kulak asmamış ve putlara tapmaya devam etmiştir. Şuara Suresi 71-72-73. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca bu konulara değinmektedir.

Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Okunuşu

71. Ayet: Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifın

72. Ayet: Kale hel yesmeuneküm iz ted'un

73. Ayet: Ev yenfeuneküm ev yedurrun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 71-72-73. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

71. Ayet: Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz" diye cevap verdiler.

72. Ayet: İbrâhim, "Peki ama, dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı?

73. Ayet: Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?"