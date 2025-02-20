Şuara Suresi'nin sonunda, şairlerden bahsedilerek onların çoğunun sapkınlığa sürüklendiği, ancak iman eden ve salih amel işleyen şairlerin istisna olduğu belirtilir. Bu yönüyle sure, hakka tabi olmanın ve vahye bağlı kalmanın önemini vurgular. Özellikle, kıyamet günündeki pişmanlık sahneleri, dünya hayatının geçiciliğini hatırlatarak insanları Allah'a yönelmeye teşvik eder. Şuara Suresi 97-98-99. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Müslümanlar için bir ders niteliğinde anlamlar taşımaktadır.

Şuara Suresi 97-98-99. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 97-98-99. Ayet Okunuşu

97. Ayet: Tellahi in künna le fı dalalim mübın

98. Ayet: İz nüsevvıküm bi rabbil alemın

99. Ayet: Ve ma edalleha illel mücrimun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 97-98-99. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

97. Ayet: "Allah'a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz."

98. Ayet: Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk."

99. Ayet: Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı."