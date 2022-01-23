Haberler Yaşam Haberleri Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?
Giriş Tarihi: 23.1.2022 22:44 Son Güncelleme: 23.1.2022 22:44

Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

Şubat 2021’de Pasifik Okyanusu’ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?

A- Su yılanına
B- Balıkçı Şamandırasına (CEVAP)
C- Yunusa
D- Deniz kaplumbağasına

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Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?
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