Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.