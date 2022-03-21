Şubat’ta 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Şubat Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nu düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Şubat ayı verilerinin paylaşıldığı toplantıda Durmuş, sağlıkta şiddet düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın etkisiyle şiddet vakalarının toplumun en önemli gündem maddesine dönüştüğünü ifade eden Durmuş, bu kadar tartışıldığı halde çözüme kavuşturulmadığına dikkat çekti.

21 ŞİDDET OLAYINDA 43 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET MAĞDURU

Rapora göre 31 saldırganın neden olduğu 21 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 43 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ay boyunca yaşanan 21 şiddet olayının 8'ine bizzat hastalar imza attı. Hasta yakınları ise 13 olaya neden oldu. Bu durum aşağı yukarı her ay tanık olduğumuz bir durum; şiddeti şifa bekleyen hastalarla, hasta yakınları gerçekleştiriyor. Yani fail ya da failleri uzakta aramamak gerekiyor. Yaşanan 21 şiddet vakasının 17'si hem fiili hem sözlü, 4'ü ise sözlü (hakaret, tehdit vs.) olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 21 şiddet olayının 19'u hastanelerde cereyan ederken, 1 olay aile sağlığı merkezinde, 1 olayı ise sahada meydana geldi. Ay boyunca 12 hemşire, 11 doktor, 4 güvenlik görevlisi, 3 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 13 de diğer branşlardan sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu.

"GÖZLER TBMM'DE"

Sağlıkta şiddet sorununun çok yönlü olduğunu belirten Durmuş, "Böyle olduğu için de tek başına önleyici güvenlik tedbirleriyle üstesinden gelinemiyor. Kaldı ki önleyici güvenlik tedbirlerinin sağlık birimlerinde yüksek düzeyde alındığını ve uygulandığını söylemek de güç. Sevindirici olan, en nihayetinde Sağlık Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığıyla birlikte harekete geçmiş olması. İki Bakanlık, yüksek düzeyli kararlılık vurgusuyla, sağlıkta şiddet konusunda önemli bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmayı, Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Mart Tıp Bayramı'nda kamuoyuyla paylaştı. Buna göre bir sağlık çalışanına şiddet uygulayan saldırgan artık elini kolunu sallayarak gezemeyecek. Çünkü sağlıkta şiddet CMK kapsamına alınarak katalog suç sayılacak. Bunun için artık gözler TBMM'de" şeklinde konuştu.

"ÇIKACAK YASA CAYDIRICI OLACAK"

Çıkacak yasayla hem saldırganlar hak ettikleri cezalara çarptırılacaklarını hem de benzer olayların yaşanmaması adına caydırıcılık sağlanacağını söyleyen Durmuş, "Soruna yıllardır dikkat çeken, raporlar hazırlayan, suç duyurularında bulunan, mağdurlarla dayanışma içinde olan Sağlık-Sen olarak, böyle bir adımın atılacak olmasından son derece memnun olduğumuzun bilinmesini isterim. Elbette bu adımla sağlıkta şiddet sorunu kökten çözülmüş olmayacak. Nihai çözüm için birbirini tamamlayıcı daha pek çok adımın atılması gerekiyor. Bunların başında da sağlık emekçilerinin iş yükünün azaltılması geliyor. Bugün bir sağlık çalışanı, dört sağlık çalışanının işini yapıyor. Yolu hastanelere düşen herkes, ağır iş yüküne ve yoğunluğa bizzat tanık oluyor. İş yükünün azaltılması, çalışanların diğer pek çok sorununun çözümüne pozitif etki edeceği gibi şiddet sorununun çözümüne de katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Şubat ayında Bingöl'de yaşanan şiddet olayına değinen Durmuş, şunları söyledi: "Bingöl'de göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üzerindeki bir hastayı muayene ettiği sırada baba ve oğul oldukları belirtilen iki kişi tarafından 'muayene 5 dakika gecikti' iddiasıyla darp edildi. Saldırıya uğrayan Dr. Ali Durmaz, "Artık dayanacak gücüm kalmadı" diyerek mesleğinden istifa etti. Benzer istifaların ve acıların yaşanmaması adına, şiddet sorununa bütüncül yaklaşılmalıdır. Aksi halde sağlık çalışanlarının daha fazla dayanacak gücü kalmayacak."

ŞUBAT AYINDA ŞİDDET OLAYLARINDA TUTUKLANAN SAYISI ARTTI

Şubat ayında tutuklanan sayısındaki artışa da dikkat çeken Durmuş, şöyle devam etti: "Ay boyunca yaşanan şiddet vakalarına imza atan 31 saldırgandan 14'ü tutuklandı. Bu durum, geçmiş dönemle kıyaslandığında, ümitvar olmamızı gerektiren ciddi bir ilerleme. Kuşkusuz bu noktaya gelinmesindeki en önemli neden toplumda oluşan duyarlılık. Bunun yanında, gözaltına alınan saldırganların 6'sı serbest bırakılırken, 7 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. 4 saldırgan hakkında ise hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi. Şubat ayında dikkat çeken bir gelişme de şiddet olaylarıyla ilgili mahkeme kararlarında gözlendi. Tekirdağ'da bir doktoru hakaret ve tehditler eşliğinde bir odaya kilitleyen zanlıya mahkeme, 9 ay hapis cezası, 12 bin 750 TL de para cezası verdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hekime şiddet uygulayan saldırgana mahkeme, 5 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde bir doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Temennimiz, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddet olayında, saldırganın yaptığının yanına kar kalmamasıdır."