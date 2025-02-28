Suç baronlarına uluslararası operasyon

Türkiye'nin en azılı suçlularından ikisi, uluslararası operasyonlarla yakalandı. Adı organize suç dünyasında kanlı eylemlerle anılan Daltonlar organize suç örgütü yöneticisi Sinan Memi, Polonya'da, uyuşturucu ticaretinden 30 yıl hapis cezasıyla yargılanan Atakan Avcı ise Bulgaristan'da yakalandı. Interpol, Europol, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, kırmızı bültenle aranan bu iki suçlu, emniyete ait özel uçakla Özel Harekât ekibinin refakatinde Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin en çok aranan suçlularından biri olan Daltonlar organize suç örgütü yöneticisi Sinan Memi, nefes kesen bir operasyonla Polonya'da yakalandı. Tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti ve terör örgütü propagandası gibi ağır suçlardan hakkında 20 yakalama emri ve kırmızı bülten bulunan Memi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla Türkiye'ye iade edildi. Uyuşturucu ticareti suçundan 30 yıl hapis cezasıyla yargılanan ve uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı da Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Avcı'nın, Türkiye'ye iadesi için Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından yürütülen operasyon başarıyla tamamlandı.

KESİNTİSİZ MÜCADELE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" dedi.



OPERASYONUN DETAYLARI

Sinan Memi, Polonya'dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan teslim alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Özel Harekât Başkanlığı personeli eşliğinde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait özel uçakla Ankara'ya getirilen suçlular, adli makamlara teslim edildi.