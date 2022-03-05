Suç makinası bazanın altından çıktı

Van İpekyolu ilçesinde birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan şüpheliye yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Takibe alınan ve girdiği eve operasyon düzenlenen şüpheli, ev içerisindeki bazanın içinen saklandığı belirlendi.
Şüphelinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, taksirle yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, görevi yaptırmamak için direnme, güveni kötüye kullanma gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Van'da suç makinası bazanın altından böyle çıktı!
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.