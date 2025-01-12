Suç makinası bu defa kaçamadı

Adana Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce cezaevinden firar eden ve dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, ruhsatsız silah taşımak gibi 123 suç kaydı bulunan Oğulcan Şahin'in yakalanması için çalışma başlattı. Firarinin kullandığı otomobilin yerini tespit eden, bölgeye gidip durdurdu. Ancak Şahin'in içinde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Şahin, aynı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, "Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımından 3 gün sonra karşısında polisi görünce büyük şaşkınlık yaşayan Şahin'in ilk sözleri "Sizi beklemiyordum" oldu.