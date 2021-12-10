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Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:59 Son Güncelleme: 10.12.2021 13:09

Suç makinası halının altından çıktı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Suç makinası halının altından çıktı

Afyonkarahisar’da çok sayıda suçtan sabıkası bulunan şahıs, halının altında bulunan tahta kaldırılınca yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda suçtan aranması bulunan Aşkın Koldemir (21) adlı şahsın bulunması muhtemel eve gitti. Kapıyı açan B.T. isimli kadın, Koldemir'in nikahlı eşi olduğunu ve kendisinin evde olmadığını söyledi. Evde arama yapan ekipler, salondaki halının altında bulunan tahtayı kaldırıldıklarında Koldemir'i saklanırken yakaladı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan Aşkın Koldemir'in 36 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahsın ayrıca, 4 adet hırsızlık, 1 adet işyeri dokunulmazlığını ihlal, 1 adet gece vakti yağma suçlarından arandığı ve 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Suç makinası, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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Suç makinası halının altından çıktı
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