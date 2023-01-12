Haberler Yaşam Haberleri Adana'da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 10:12 Son Güncelleme: 12.1.2023 10:32

Adana'da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı

Adana’da cinayet, yaralama ve kundaklama gibi olaylara karışan ve 50’ye yakın suç kaydı bulunan 3 şüpheli saklandıkları sitede özel harekat polisinin gece operasyonu ile yakalandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 'cinayet', 'kundaklama', 'yaralama' gibi suçlara karışan ve emniyette 50'ye yakın kayıtları bulunan Türker A. (20), İmirze Tahir A. (25) ve Yusuf E.'yi (21) yakalamak için çalışma başlattı.

YUMURTALIK'TA YAKALANDILAR

Şüphelilerin Yumurtalık ilçesindeki evde saklandığı belirlendi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında 3 şüpheli de yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, son olarak geçen yıl Nisan ayında oto galerideki Mahmut Doğan cinayetine karıştıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Adana'da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı
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