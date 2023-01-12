Adana’da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı

YUMURTALIK'TA YAKALANDILAR

Şüphelilerin Yumurtalık ilçesindeki evde saklandığı belirlendi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında 3 şüpheli de yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.