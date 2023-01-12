Adana’da cinayet, yaralama ve kundaklama olaylarının 3 zanlısı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 'cinayet', 'kundaklama', 'yaralama' gibi suçlara karışan ve emniyette 50'ye yakın kayıtları bulunan Türker A. (20), İmirze Tahir A. (25) ve Yusuf E.'yi (21) yakalamak için çalışma başlattı.
YUMURTALIK'TA YAKALANDILAR
Şüphelilerin Yumurtalık ilçesindeki evde saklandığı belirlendi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Şok baskında 3 şüpheli de yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.