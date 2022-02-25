Suç makinesi 2 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma yapılan titiz çalışmalar sonucunda; hakkında 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 9 ayrı suç dosyası olan B.K.'nin Bağlar ilçesinde gizlendiğini belirledi. Jandarma iki yıldır aranan B.K.'nin yakalanması için operasyon yaptı.

Hakkında 12 yıl, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.