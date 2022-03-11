Suç makinesi damat tutuklandı

Merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi üzerinde iki gün önce meydana gelen vahşette, uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah Küççüktürk boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesi Hatice Küççüktürk ve kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü evlerinin önünde bıçakladı. Hastaneye kaldırılan anne Fatma Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatice Küççüktürk'ün tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kısa süre içerisinde gözaltına alınan Abdullah Küççüktürk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu gibi suçlardan 28 suç kaydı bulunan Küççüktürk, çıkarıldığı mahkemece ''kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.