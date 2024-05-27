Suç makinesi dolandırıcı Muğla’da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Hakkında 'kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilikten, başkasına ait kimlik veya kumluk bilgilerini kullanma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisinde iken araç kullanma, resmi belgede sahtecilik, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçları olmak üzere 120 ayrı suçtan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları ve 5.000 TL idari para cezası bulunan Derya K. (44) Yatağan – Milas Karayolu üzerinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.