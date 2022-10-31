Suç makinesi için film gibi kovalamaca

Sinema film sahnelerini aratmayan olay, dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Yıldırım Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Dikencik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü F.E., otomobili polisin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Şüpheliler 11 Eylül Bulvarı'nda kaçışını sürdürdü, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ana yoldan kaçamayacağını anlayan şüpheliler, Şirinevler Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheliler, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkarak kent merkezi istikametine kaçışını sürdürdü.Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkiinde yol kenarında park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan Aşçıoglu yere düşünce polis ekiplerince yakalandı.Giriş ve çıkışları tutan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüphelilerden Aydın Kalay olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada, Gökhan Çiftçi, saklandığı bahçede yakalandı.Şüphelilerden 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 farklı suçtan aranan Yavuzcan Aşçıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı, tehdit etti. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 220 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından detaylı inceleme için çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. Kaçan şüpheli F.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.