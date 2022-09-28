Suç makinesi katile 10 yıl hapis

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, cezaevinden tedavi için sevk edildiği hastanede odadaki başka bir mahkumu telle boğmaya çalıtığı için "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu olarak yargılanan Yılmaz Dilsiz'in 19 yıl önce işlediği korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. Dilsiz'in, boşandığı eşi çocuğunu göstermediği için 16 yaşındaki kayınbiraderi Revin Öztoprak'ı, okul kıyafetleriyle kaçırarak ormanlık alanına götürdüğü, ağaca bağlayıp, bağırmaması için kravatını ağzına soktuğu ve rambo bıçağıyla saatlerce işkence yaparak öldürdüğü belirlendi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Yılmaz Dilsiz'in, 10 yıl hapis cezası alması dosyası İstinaf Mahkemesi gönderildi. İstinaf Mahkemesi dosyanın yeniden incelenmesi gerekçesiyle dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gerdi gönderdi. Mahkeme heyeti Muhammet Ali Gökdağ'ın boğazını telle kesmeye çalışmak suçundan tekrar yargıladı ve yine 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dilsiz, kayınbiraderini öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasının yanı sıra kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 yıl hapis cezası almış oldu.