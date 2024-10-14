Suç makinesi, polisi sırtından bıçakladı

Konya'da, merkez Selçuklu ilçesindeki Buhara Mahallesinde, sinir krizi geçiren bir kişi olduğu yönünde ihbar üzerine kısa sürede eve ulaşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekip, evden çıkmayı reddeden Emre Köroğlu'nu (29) ikna etmeye çalıştı. Bu sırada elinde bıçakla evden çıkan Köroğlu, polis ekibine saldırdı. Polislerden Mustafa Topuz'u sırtından bıçaklanarak ağır yaralayan zanlıyı, diğer polisler memurları da Köroğlu'nu vurarak etkisiz hale getirdi. Polis memuru Topuz ve şüpheli Köroğlu ambulansla tedavi altına alındı. Köroğlu'nun ise yaralama, uyuşturucu, hırsızlık, gibi farklı suçlardan 43 suç kaydının olduğu öğrenildi.